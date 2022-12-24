У Білорусі затримали пенсіонерку за надписи "Ні війні" на транспортній зупинці

У білоруському Бресті силовики затримали 68-річну пенсіонерку за написи маркером "Ні війні" та "Живе Білорусь".

Про це повідомляє провладний телеграм-канал "Обратная сторона".

Написи жінка зробила маркером на рекламних банерах на зупинці громадського транспорту "Ковалево" на вулиці Волгоградській

Автори каналу пишуть, що стосовно пенсіонерки порушено кримінальну справу за статтею про осквернення споруд та псування майна.

Фото: телеграм-канал «Обратная сторона»

Нагадаємо, у Білорусі місцевий мешканець показав середній палець у бік колони російської військової техніки. Його заарештували на 15 діб. Пояснював він це тим, що окупанти нападають на Україну з території РБ.

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