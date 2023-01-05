У Білорусі затримали священника, який молився за українських захисників

У Білорусі силовики затримали священника одного з храмів Мінська за те, що той читав молитву за захисників України.

Як повідомляє сайт правозахисної організації "Вясна", священника Діонісія Коростальова затримало білоруське Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією за молитву за захисників України.

Тим часом провладні білоруські Telegram-канали повідомляють про затримання священника, який "молився за воїнів і захисників України" в мінському храмі ікони Божої Матері.

Білоруські силовики заявили, що священник нібито "має націоналістичні татуювання", "поширює символіку БЧБ та пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком ("PICAPS MachoBY").

Нагадаємо, у Білорусі чоловіків призовного віку викликають до військкоматів "для уточнення облікових даних".

Білоруський опозиціонер, радник Світлани Тихановської Франак Вячорка вважає що диктатори Лукашенко і Путін не готові кидати білоруських військових на війну в Україні, адже бояться протестів. Утім, загроза наступу окупантів з боку Білорусі все ж існує.

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