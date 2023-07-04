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У Білорусі затримали українку: її звинуватили у "розпалюванні війни між Росією та Україною"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
757
Час на прочитання
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У Білорусі затримали українку: її звинуватили у "розпалюванні війни між Росією та Україною"

У Білорусі затримали українку. Ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

Українку хочуть депортувати.

У Білорусі силовики Лукашенка затримали громадянку України через її проукраїнську позицію. Жінку звинуватили у "розпалюванні війни між Росією та Україною". 

Про це пише видання "Настоящее время".

За даними журналістів, українка приїхала до Білорусі 22 лютого 2022 року. На своїй сторінці у соцмережах вона публікувала інформацію про масові вбивства українців у Бучі, звірства окупантів та репостила інформацію про підтримку ЗСУ. 

За це її звинуватили у "розпалюванні ворожнечі між Росії та Україною" та "поширенням фейків". Силовики Лукашенка затримали громадянку України та змусили перепрошувати за свою позицію. 

Дівчині загрожує "покарання" та депортація з Білорусі. 

Нагадаємо, українські прикордонники звернулися до жителів Білорусі, записавши білоруською заклик скинути диктаторське ярмо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, не йти на поступки Росії і виступити проти війни в Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
757
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