У Білорусі затримали українку: її звинуватили у "розпалюванні війни між Росією та Україною"

У Білорусі силовики Лукашенка затримали громадянку України через її проукраїнську позицію. Жінку звинуватили у "розпалюванні війни між Росією та Україною".

Про це пише видання "Настоящее время".

За даними журналістів, українка приїхала до Білорусі 22 лютого 2022 року. На своїй сторінці у соцмережах вона публікувала інформацію про масові вбивства українців у Бучі, звірства окупантів та репостила інформацію про підтримку ЗСУ.

За це її звинуватили у "розпалюванні ворожнечі між Росії та Україною" та "поширенням фейків". Силовики Лукашенка затримали громадянку України та змусили перепрошувати за свою позицію.

Дівчині загрожує "покарання" та депортація з Білорусі.

Нагадаємо, українські прикордонники звернулися до жителів Білорусі, записавши білоруською заклик скинути диктаторське ярмо самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, не йти на поступки Росії і виступити проти війни в Україні.

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