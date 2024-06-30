У Білорусі заявили про "напруженість" на кордоні з Україною: аналітики пояснили вкиди пропагандистів

Білорусь продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордоні з Україною.

Про це йдеться у звіті Інститутут вивчення війни.

29 червня російські мілблогери заявили, що Росія повинна бути готова захистити Білорусь від української агресії та що Росія може знищити Київ за допомогою плануючих бомб або іншої невизначеної зброї, щоб захистити Білорусь.

Однак білоруські військові офіційні особи стверджували, що не було жодних провокацій уздовж українсько-білоруського кордону після передбачуваного удару безпілотника по території Білорусі загальноросійськими проукраїнськими силами 26 червня.

Білоруський державний прикордонний комітет 28 червня заявив, що 26 червня білоруські сили збили нібито безпілотник загальноросійського проукраїнського російського добровольчого корпусу (РДК) поблизу українсько-білоруського кордону в Гомельській області.

Нагадаємо, пропаганда поширює інформацію про те, що на кордоні Білорусі з Україною начебто знайшли сховок із матеріалами для саморобних вибухових пристроїв. Також пропагандисти заявляють, що за 150 метрів від кордону був перехоплений квадрокоптер, який здійснював розвідку прикордонних промислових об'єктів та інфраструктури.

Мета цієї інформації кампанії – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві за рахунок "пропаганди страху" і відтягувати українські сили з інших ділянок фронту, зазначили в РНБО.

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