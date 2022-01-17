У Білорусі заявили про обстріл свого кордону з боку Польщі: фото

У Білорусі заявили про обстріл свого кордону з боку Польщі: фото

На прикордонному стовпі №667 виявили пошкодження від металевих кульок, які знайшли поруч.

У понеділок, 17 січня, білоруські прикордонники заявили про обстріл прикордонного стовпа із зображенням державного герба Білорусі.

Як повідомили у Державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь, знак на кордоні обстріляли з боку Польщі.

Пошкодження виявив наряд прикордонників під час обходу території.

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“На щитку із зображенням Державного герба і табличці з номером зафіксовані пробоїни, ймовірно, від металевих кульок, які були виявлені поблизу стовпа", - сказано в повідомленні.

На місце події терміново викликали слідчо-оперативну групу, а про цей “інцидент” повідомили польську сторону.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що білоруський прикордонний знак обстріляли з території України.

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