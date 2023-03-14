У Білорусі заявили про проведення планового призову військовозобов'язаних на збори

Плановий призов буде відбуватися протягом цього місяця.

У Білорусі 14 березня заявили, що планують провести плановий призов військовозобов'язаних на збори.

Про це заявили у міністерстві оборони Білорусі.

"У збройних силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у межах яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - йдеться в заяві пресслужби.

Наголошують, що завдяки цьому навчанню" чоловіки підвищать професійні знання, ознайомляться з новими зразками зброї, військової та спецтехніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях".

Нагадаємо, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу". До армії РБ та прикордонної служби планується призвати 250 офіцерів.

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