У Білорусі заявили про проведення планового призову військовозобов'язаних на збори

Плановий призов буде відбуватися протягом цього місяця.
У Білорусі 14 березня заявили, що планують провести плановий призов військовозобов'язаних на збори.
Про це заявили у міністерстві оборони Білорусі.
"У збройних силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань та військових частин, у межах яких протягом березня здійснюватиметься плановий призов військовозобов'язаних на військові збори", - йдеться в заяві пресслужби.
Наголошують, що завдяки цьому навчанню" чоловіки підвищать професійні знання, ознайомляться з новими зразками зброї, військової та спецтехніки, а також візьмуть участь у спланованих тренуваннях".
Нагадаємо, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про призов офіцерів запасу на військову службу". До армії РБ та прикордонної служби планується призвати 250 офіцерів.
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