У Білорусі заявили, що готові провести спільні військові навчання із Польщею

У Білорусі кажуть, що тепер слово за Польщею.

У Білорусі заявили, що про готовність провести спільні військові навчання із Польщею.

Відповідну заяву зробив заступник держсекретаря Радбезу Білорусі Павел Муравейко, цитує Zerkalo.io.

За його словами, на навчаннях можуть відпрацювати, зокрема, протиповітряну оборону в рамках охорони спільного кордону, прикордонну безпеку, протидію транскордонним загрозам, пов’язаним із біологічними та іншими надзвичайними ситуаціями.



"Якщо поляки готові провести з нами навчання, ми із задоволенням виступимо з такою ініціативою і розглянемо, які питання ми зможемо відпрацювати спільно", – заявив Муравейко.

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Представник радбезу Білорусі додав, що "буде пропозиція – з’явиться наша відповідна реакція і наші дії".

Нагадаємо, що союзники НАТО розпочинають великі морські навчання "Північне узбережжя" біля берегів Латвії та Естонії.

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