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У Білорусі заявили, що Тихановська досі в розшуку

У Білорусі заявили, що Тихановська досі в розшуку

Associated Press

Вона оголошена в розшук в країнах СНД.

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська досі перебуває у міждержавному розшуку.

Про це заявила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передають російські РІА Новости.

"Ця громадянка перебуває в міждержавному розшуку", - сказала Чемоданова.

Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ РФ виключило колишню кандидатку в президенти Білорусі і опозиціонерку Світлану Тихановську з бази розшукуваних на російській території осіб. Це сталося за ініціативою білоруський правоохоронних органів.

Нагадаємо, наразі Світлана Тихановська перебуває у Литві, яка відмовилася видавати Мінську опозиціонерку. Причина в тому, що після повернення до Білорусі Тихановська ризикує зазнати політичних переслідувань.

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