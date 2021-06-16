У Білорусі заявили, що Тихановська досі в розшуку

Вона оголошена в розшук в країнах СНД.
Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська досі перебуває у міждержавному розшуку.
Про це заявила прессекретарка МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передають російські РІА Новости.
"Ця громадянка перебуває в міждержавному розшуку", - сказала Чемоданова.
Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ РФ виключило колишню кандидатку в президенти Білорусі і опозиціонерку Світлану Тихановську з бази розшукуваних на російській території осіб. Це сталося за ініціативою білоруський правоохоронних органів.
Нагадаємо, наразі Світлана Тихановська перебуває у Литві, яка відмовилася видавати Мінську опозиціонерку. Причина в тому, що після повернення до Білорусі Тихановська ризикує зазнати політичних переслідувань.