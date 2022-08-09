У Білорусі знайшли молодого армійця, який застрелився у лісі під час навчань

Стало відомо, що армієць, який вкоротив собі віку, належав до військової частини, котра дислокується у місті Гродно. На момент інциденту він перебував поза пунктом постійної дислокації через військові навчання.

Про це повідомляє BYPOL з посиланням на джерела.

За даними BYPOL, надзвичайна подія сталася в роті охорони та обслуговування 250-го окремого батальйону охорони та обслуговування штабу Західного оперативного командування.

Зазначається, що відсутність молодого військовослужбовця контрактної служби помітили 8 серпня під час виконання завдань з охорони військових об'єктів у районі міста Лунинець, під час зміни постів охорони.

Після чого було організовано його пошук. О 18:30 тіло військовослужбовця знайшли в лісі зі смертельним вогнепальним пораненням голови.

"Виконання завдань військовою частиною поза пунктом постійної дислокації пов'язане з навчаннями, які безперервно продовжуються. Одним із завдань 250-го окремого батальйону охорони та обслуговування є забезпечення охорони пунктів управління Західного оперативного командування. Підготовка до розгортання пункту управління оперативного командування в районі міста Лунинець підтверджується навчаннями та тренуваннями зі зв'язку, які були нещодавно, під час яких в цьому районі розгорталися вузли зв'язку пункту управління та опорної мережі силами та засобами 74 окремого полку зв'язку Західного оперативного командування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже п'ята жертва навчань за останні кілька місяців.

Нагадаємо, у Білорусі оголосили про навчання ППО та військово-повітряних сил: один з етапів буде у РФ.

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