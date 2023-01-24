У Білорусі знімають військову техніку з тривалого зберігання, - міноборони РБ

У міноборони Білорусі повідомлють про зняття техніки з тривалого зберігання.

У Білорусі знімають військову техніку з тривалого зберігання.

Про це повідомило міноборони Білорусі.

"У межах проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ підрозділи 11-ї окремої механізованої бригади розпочали зняття техніки з тривалого зберігання", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, польський генерал Вальдемар Скшипчак говорив, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. За цього сценарію під ударом опиняються - Полтава та Дніпро.

У США назвали Білорусь "найбільшим невідомим компонентом" у війні РФ. Там зазначають, що поки не можна впевнено сказати, чи Білорусь візьме активну участь у бойових діях на території України.

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