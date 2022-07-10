У Білорусі знову помітили активність військової авіації з РФ: що і куди прилетіло сьогодні (мапа)

Від учорашнього вечора, 9 липня, в Білорусі знову спостерігається активність вантажної військової авіації з РФ.

Вранці 10 липня до Білорусі прилетіли ще три Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії (два з них повторно). Усі борти прилітали на військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область).

Про це інформує "Беларускі Гаюн".

За даними аналітиків, о 05:00 з військового аеродрому "Іваново-Північний" (Іванівська обл., РФ) до Мачулищ прилетів RF-86842 і полетів о 07:00.

О 08:30 із Міжнародного аеропорту Анапи ім. В.К. Коккінакі (Краснодарський край, РФ) прилетів до RF-86048. О 10:10 борт відлетів до Іванова. За інформацією спостерігачів, цей борт був порожнім або з мінімальним завантаженням.

Третій Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RF-78791 прилітав до Білорусі і раніше, під час активної фази війни на Київському напрямку. Цей борт приземлився о 09.45. І поки що залишається на території Білорусі, як і літак ДРЛО А-50, який прилетів учора ввечері.

Крім того, о 09:00 з Мачулищ відлетів Іл-76 ВПС РБ з реєстраційним номером EW-004DE.

Як повідолялося, 9 липня на військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область) прилетів літак ДРЛО А-50 і два Іл-76 ВКС РФ.

Нагадаємо, у Генштабі попереджають українців, що з території Білорусі зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

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