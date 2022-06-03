У Білорусі знову помітили колону військової техніки: у бік Мінська рухалися десятки танків та БМП

Вчора о 20:00 у Білорусі місцеві помітили колону військової техніки, яка прямувала із Молодечно до Мінська.
Серед техніки були помічені бронетранспортери БМП-1 та БМП-2, медичний МТ-ЛБ, танки Т-72Б3, а також вагони з людьми.
Про це повідомляє Беларускі Гаюн.
Зазначається також, що вчора о 22:00 повз станцію Мінськ-Східний у бік Борисова проїхав ешелон військової техніки Збройних сил Білорусі. Серед техніки місцеві помітили близько 10 танків Т-72, бронетранспортери МТ-ЛБ, понад 7 самохідних артилерійських установок "Гвоздика", понад 16 БМП-2. Повідомляють також про сині вагони БЕЛЖД та вантажні вагони.
Вже сьогодні, 3 червня, з боку Орші у напрямку Лепеля або Новолукомля (Вітебська область) рухався ешелон з великою кількістю військової техніки Збройних сил Білорусі. Серед техніки помітили БМП-1 та БМП-2.
"Висока ймовірність того, що це той самий склад з технікою, який очевидці помічали в неповному обсязі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на території Білорусі помітили переміщення ще однієї колони військової техніки — цього разу в напрямку українського кордону пересувалися ЗРК С-300.
Читайте також:
- Поки РФ блокує порти: Лукашенко заявив, що дозволить возити зерно з України через Білорусь, але є умова
- США запровадили санкції проти однієї білоруської і 70 російських компаній
- Білорусь проводить ротацію спецназу на кордоні з Україною - Генштаб