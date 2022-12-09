У Білорусі зняли заборону на відвідування лісів поруч з Україною

У Білорусі вперше від квітня повністю зняли заборону на відвідування лісів у прикордонній з Україною території. Карта заборон та обмежень на відвідування лісів стала повністю зеленою.

Вперше від квітня в Білорусі повністю зняли заборону на відвідування лісів у прикордонній з Україною території.

Про це повідомляє білоруське видання "Флагшток".

"Карта заборон і обмежень на відвідування лісів у районах Білорусі стала повністю зеленою. Це сталося на початку грудня, згідно з даними на порталі Мінлісгоспу, усі заборони та обмеження на відвідування лісів скасовано. Щодо деяких, прикордонних з Україною районів Гомельської області, це сталося за 8 місяців", — зазначають там.

Закривати ліси на півдні Гомельської області почали від квітня 2022 року, і тоді карта заборон і обмежень на відвідування лісів збігалася зі схемою пересування військової техніки РФ.

За даними видання, в Гомельському і Мозирському районах Гомельської області все ще присутні російські військові. Водночас Держприкордонкомітет білорусі повідомив про продовження заборони на відвідування прикордонної смуги в Гомельській області — до 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, на півночі Волинської області, біля кордону з Білоруссю, заборонили відвідувати ліси у районах виконання завдань Сил оборони.

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