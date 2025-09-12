У Білорусі зник колишній політв’язень Статкевич: він відмовився покидати країну після звільнення

Микола Статкевич на опозиційному мітингу / © Associated Press

Білоруський опозиційний політик Микола Статкевич відмовився покидати країну після формального помилування та звільнення 52 політв’язнів, яке здійснив 11 вересня режим Лукашенка на прохання Білого дому. Його подальша доля та місцеперебування досі невідоме.

Про це повідомляє видання «Зеркало» з посиланням на пресконференцію білоруських опозиціонерів, які після звільнення були депортовані до Литви.

Напередодні усіх звільнених з в’язниць у Білорусі політичних в’язнів привезли на литовський кордон для видворення із країни. Проте Статкевич категорично відмовився виїжджати.

Що сталося на кордоні

Як розповів його соратник Євген Вільський, політик заявив, що «чхати хотів на вашого колгоспного лідера» і сам вирішуватиме свою долю.

Спроби умовити Статкевича перейти на литовську сторону були марними.

«Було кілька спроб його вмовити: і американські дипломати, і дружина, і якась жінка. Мені дали п’ять хвилин, то була остання спроба. Це відбувалося на прикордонному переході. Він відмовився. Він вважає, що Лукашенко не вирішує його долю. Він перебуватиме там, де хоче, а хоче він бути в Білорусі», — сказав Вільський.

Після того, як стало остаточно зрозуміло, що Микола Статкевич не змінить свого рішення, його відвезли у невідомому напрямку. За словами Вільського, це зробили люди в масках, які весь час були поруч.

«Вони стояли поряд, за три метри. Ніхто йому нічого не повідомляв, куди повезуть чи що. Закінчився час і ми пішли, його повели в інший бік», — розповів він.

Де може бути Статкевич

Ще один білоруський опозиціонер Сергій Спариш заявив, що зі Статкевичем у Білорусі може статися все, що завгодно.

«Теоретично він може бути навіть не живий… Я перетинався з ним буквально добу тому і він сказав: нація в Білорусі вже сформована. А якщо є нація, потрібна боротьба за державу, треба розширювати простір свободи. Не можна боятись виходити за червоні лінії», — зазначив він.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що звернулася до американських партнерів із проханням з’ясувати ситуацію з Миколою Статкевичем.

«Треба трохи часу, щоб дізнатися, що відбувається з Миколою. Звичайно, його доля дуже турбує», — сказала вона.

Хто такий Микола Статкевич

Миколі Статкевичу 69 років. Він перебуває в опозиції від 1990-х років.

Він був кандидатом у президенти під час виборів 2010 року, а після них отримав шість років колонії у справі про організацію протестів. Статкевич відмовився писати прохання про помилування, але Лукашенко достроково звільнив його у 2015 році.

У травні 2020 року, незадовго до президентських виборів у Білорусі, Статкевича затримали у Мінську. У грудні 2021 року його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням в організації масових заворушень.

Правозахисна група «Вясна» стверджує, що він захворів на пневмонію 2022 року, переніс п’ять періодів одиночного ув’язнення та був у різний час позбавлений права на побачення і посилки.

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко погодився звільнити 52 політв’язнів.