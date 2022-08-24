У білорусів за день до Дня Незалежності України зафіксували підвищену військову активність: що відомо (мапа)

У Білорусі після нетривалого спаду військової активності знову почали фіксували військову інтенсивність.

За добу, 23 серпня, у Білорусі помітили активність білоруських літаків, рух МАЗ, УАЗ, КамАЗів, Уралів, зафіксували і рух радіостанції.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 повідомляє "Беларускі Гаюн".

О 07:00 дорогою Н8097, трасою М1 - Приямино (Борисівський район, Мінська область) рухалися УАЗ 39621, бортовий МАЗ, бронеавтомобіль "Тигр" ЗС РБ.

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На цій же трасі, але з Борисова (Мінська область) до Крупок Мінська область) о 09:10 бачили рух Зіл-131 із причепом ЗС РБ.

Об 11:10 з Крупок до Толочина (Вітебська область) їхала командно-штабна машина Р-142Н із причепом ВС РБ

На трасі М5, Мінськ - Привільний (Мінський район, Мінська область) помітили рух УАЗ 469; двох УАЗів 39621 ЗС РБ; Уралу на жорсткій зчіпці у МАЗу та бортовий Урал ЗС РБ.

О 08:00 трасою М1, Барановичі - Івацевичі, рухався бортовий трал, на якому були два сідельні тягачі ЗІЛ-131 ЗС РБ. Також було помічено МАЗ армії Білорусі о 08:50 в Орші (Вітебська область).

Крім того, у Мінську знову бачили радіостанцію Р-161А2М "Екватор" ЗС РБ. Вона рухалася трасою М9, мікрорайон Ангарська - мікрорайон Степ'янка.

Радіорелейну станцію Р‑414МБРП "Сосна-2" ЗС РБ також бачили о 09:30 в Борисові (Мінська область).

Активність літаків:

07:50. Аеродром "Мачуліщі" - Схід, летів літак Іл-76.

08:50. Аеродром "Мачуліщі" - північний схід, летів Іл-76 ВКС РФ.

11:10. Аеродром "Мачуліщі" - південний схід, летів Мі-8 ВПС РБ.

13:00. Аеродром "Мачуліщі". Сів Іл-76 ВКС РФ.

16:40. Аеродром "Мачуліщі". Сів Іл-76 ВКС РФ із Пскова з бортовим номером RF-86825.

17:10. Аеродром "Мачуліщі", тренування гелікоптера Мі-8 ВПС РБ.

18:50. Аеродром "Мачуліщі" - південь, летів гелікоптер Мі-8 ВПС РБ.

21:10-23:20. Аеродром "Мачуліщі". Тренувальні польоти Ан-26 ВПС РБ.

11:15. Аеродром "Барановичі", злетіли винищувачі: 11:15, 11:35, 11:50, 15:30, 17:30, 18:49, 18:50, 20:47, 20:50.

14:10. Аеродром "Барановичі", сів Іл-76 ВПС Узбекистану з бортовим номером UK-76008.

21:20. Аеродром "Барановичі", сів винищувач.

О 17:00 у напрямку Барановичі - аеродром "Барановичі" рухався бортовий МАЗ ЗС РБ. Тентовий МАЗ та автобус МАЗ-256 із солдатами ЗС РБ бачили на трасі Р13, Ганцевичі - Лунінець.

Зі Смолевичів (Мінська область) до Жодино (Мінська область) їхали тентовий Урал та Зіл-131 з причепом ВС РБ. На трасі М2, Курган Слави - Національний Аеропорт "Мінськ", зафіксували рух тентової вантажівки армії Білорусі.

Траса Р53, Борисів (Мінська область) - Жодино (Мінська область), рухалися машина бойового управління на базі МАЗу та МАЗ (Кунг) ЗС РБ, а також бронеавтомобіль "Тигр".

На трасі М2, Мінськ - А.М. Слобода (Смолевичський район, Мінська область), помітили пересування командно-штабної машини Р-142Н із причепом ЗС РБ.

В Узді (Мінська область) було помічено КамАЗ білоруської армії.

Інша військова активність:

11:00. Мозир, вул. Рижкова - вул. Миру. Рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

11:50. Мозир, вул. Рижкова - Шосейний міст. Рухалася тентова вантажівка ЗС РФ.

14:30. Мозир, вул. Рижкова - Шосейний міст. Рухався тентовий Урал ЗС РБ.

12:10. Іванове, вул. Радянська - траса М10. Рухався тентовий Урал ЗС РБ.

13:10. Траса Р13, Ганцевичі - Лунінець. Рухалися тентовий МАЗ та автобус МАЗ-256 із солдатами ЗС РБ.

15:00. Дорога Н8171, а.р. Куренець (Вілейський район, Мінська область) - А.М. Любань (Вілейський район, Мінська область). Рухалася колона з 20 одиниць техніки ЗС РБ: бронеавтомобіль "Тигр", БТРи, Урали, Кунги, бензовоз, вантажівки тенту.

15:00. Траса Р3, Бегомль (Докшицький район, Вітебська область) - Докшиці (Вітебська область). Рухалися Зіл-131, 2 Газ-66 та Урал тентовий ВС РБ.

18:00. Бегомль (Докшицький район, Вітебська область). Помічені два тентові МАЗи ЗС РБ.

15:40. Траса Р23, Солігорськ (Мінська область) - Мікашевичі (Лунінецький район). Рухався Урал (Кунг) ЗС РБ.

16:20. Агромістечко Озеро (Узденський район, Мінська область) - південь. Летів Мі-24 ВПС РБ.

18:00. Траса М10, Лунинець - Мікашевичі (Лунінецький район). Рухалися три вантажівки та бронемашина ЗС РБ.

Крім того, як додають спостерігачі, увечері із Житковичів до Туріва (Житковичський район) їхав ЗРК "Тор-М2" ЗС РБ.

Також на трасі М8 рухалися бензовоз та тентовий Урал. А о 22:30 в Кобрині було чути проліт вертольота.

Нагадаємо, Білорусь провела багато таємних переговорів із Заходом.

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