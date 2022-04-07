У білоруському Мозирі п'яні російські військові зґвалтували студентку – соцмережі

Троє п'яних росіян схопили дівчину, яка йшла вулицею, та силоміць затягнули до авто.

У білоруському Мозирі поблизу кордону з Україною п'яні російські військові зґвалтували 20-річну студентку.

Про це повідомляє телеграм-канал "Вертикаль", який опублікував аудіорозмову з самою жертвою росіян.

Дівчина розповіла, що ввечері поверталась додому з піцерії після зустрічі з друзями. Раптом біля неї зупинилася вантажна військова машина з трьома солдатами РФ, які запропонували познайомитися. Студентка відмовилася. Тоді росіяни схопили дівчину та силоміць затягнули до авто.

"Вони сказали, якщо я буду кричати – вони мене уб'ють. Я не знала, куди вони мене везуть, адже всю дорогу вони мене тримали за волосся головою вниз", — розповіла крізь сльози жертва зґвалтування.

Солдати заявили їй: "не хотіла знайомитись по-хорошому, буде по-поганому".

Дівчина зізнається, що їй досі важко згадувати, як росіяни її ґвалтували. Після зґвалтування нелюди вкрали в неї гроші, сережки, а потім вони викинули дівчину з автомобіля. Телефон їй залишили, адже за словами жертви, він був старий і з розбитим екраном.

Студенка розповіла, що не зверталася до білоруської міліції, адже боїться розправи.

"Я дуже боюся (звертатися до міліції. – Ред.). Вони бачили мій студентський квиток і сказали, мовляв, якщо комусь поскаржиться, то вони знайдуть мене та вб'ють. Їх було троє. Один з них був з автоматом", — зазначила жертва зґвалтування.

Нагадаємо, що російські військові так само знущалися і ґвалтували українських жінок на тимчасово захоплених територіях України.

Раніше повідомлялося, що російський окупант тиждень ґвалтував харків'янку, а потім вбив її хвору матір.

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