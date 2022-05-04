У білоруському МЗС закидають Євросоюзу відсутність свободи слова

Очільник білоруського МЗС Володимир Макей заявив, що "сьогодні в Євросоюзі про жодну свободу слова і верховенство права не можна говорити".
Як приклад цього, він назвав санкції. Мовляв, коли Мінськ намагається "припустимо, заперечувати якісь санкційні заходи в судах Євросоюзу, то моментально ухвалюються рішення щодо зміни регламенту відповідних структур, які не залишають нам жодної надії на позитивний результат".
Про це Володимир Макей сказав в інтерв'ю російським ЗМП, пише "Зеркало"
За його словами, для Білорусі це "гіркий досвід".
"Ми бачимо, що у своїх спробах ізолювати, знищити, задушити наші країни (Білорусь і Росію - Ред.) Євросоюз, Захід в цілому йде на радикальні заходи, порушуючи всі свої так звані європейські цінності, порушуючи всі закони і, більше того, - принципи моралі", - додав Макей.
Як повідомлялося, Олександр Лукашенко заявляв: поставити на коліна Білорусь та Російську Федерацію не вдасться. Санкції, які запровадили щодо Москви і Мінська через їхні дії, змушують шукати нові можливості, наголосив він.
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