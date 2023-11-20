У Болгарії бояться диверсій з боку РФ для зриву постачання зброї Україні - Financial Times

Російські агенти вже не раз атакували заводи та склади компанії, яка постачає зброю Україні.

Болгарський бізнесмен Еміліан Гебрев, який володіє компанією з виробництва збої, висловив занепокоєння щодо можливих російських диверсій, щоб зірвати постачання зброї Україні.

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Про це інформує Financial Times.

Гебрев заявив, що російські агенти вже не раз атакували заводи та склади його компанії, які були задіяні у ланцюжку постачання зброї до України. Бізнесмен впевнений, що для припинення подібних випадків необхідно вжити заходів на рівні НАТО.

Також Гебрев зазначив, що жоден російський агент не був затриманий після замаху на нього у 2015 році, а також після атак на його підприємства у 2021 та 2022 роках.

"Не було жодного результату в жодній з понад десятка справ, пов’язаних із російськими терористичними актами та шпигунською мережею в Болгарії. Усі розслідування або були зупинені, або зайшли в глухий кут, і жодна справа не була передана до суду", - зазначив бізнесмен.

Крім того, журналісти повідомили, що близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії.

"Росіяни дуже зацікавлені нашими об’єктами та людьми, як їх обслуговують. Питання в тому, як болгарська влада зможе захистити галузь і окремих осіб, власників підприємств галузі. Невдалі розслідування, знищені докази — це проблема", - сказав на умовах анонімності болгарський чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія передасть непридатні для експлуатації ракети С-300.

Крім того, ми раніше інформували, що Болгарія більше не впускатиме авто з російськими номерами.

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