У Болгарії на місці ДТП з автобусом спалахнула пожежа: загинули 46 людей

У Болгарії на місці ДТП з автобусом спалахнула пожежа: загинули 46 людей

Пасажирський автобус врізався в огорожу і спалахнув.

У Болгарії в ніч проти вівторка, 23 листопада, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з автобусом загинули щонайменше 46 пасажирів. Ще сімох людей госпіталізували.

Про це повідомляє NOVA.

Зазначається, що інцидент стався на шосе Струма поблизу села Боснек близько другої години ночі за місцевим часом, коли пасажирський автобус врізався в огорожу і спалахнув.

Відомо, що транспортний засіб зареєстрований у Північній Македонії. За попередніми даними, усі загиблі, серед яких є діти, були громадянами цієї країни.

Вцілілих в автокатастрофі пасажирів доставили до лікарні Пирогова в Софії. Їхній стан оцінюють як стабільний

Рух трасою на ділянці від "Даскалово" до "Долішня Диканя" перекритий в обох напрямках. Правоохоронці закликають не запускати дрони над місцем події.

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