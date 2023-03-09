У Болгарії політик викинув з балкона столичної мерії прапор України: відео

Член маргінальної партії МІР Атанас Стефанов, який балотується до парламенту Болгарії, викинув з балкона мерії болгарської столиці Софії прапор України. За вивішування українського прапора ще 21 квітня 2022 року проголосувала столична міська рада.

Про це повідомляє болгарське видання Еpicenter з посиланням на відео, опубліковане в соцмережі лідером цієї партії.

Атанас Стефанов, який очолює список партії МІР у двох округах на дострокових парламентських виборах, які мають відбутися 2 квітня, вирішив прославитися такою проросійською провокацією.

Як повідомляє видання, інцидент трапився в середу, 8 березня. Перед цією провокацією Стефанов зайшов до пані мера Софії Йорданки Фандакової, щоб привітати її з Міжнародним жіночим днем. Після цього вийшов на балкон і скинув прикріплений там прапор України.

Лідер партії МІР Симеон Славчев мотивував цей вчинок тим, що “на будівлі столичного муніципалітету, як і на будь-якій іншій офіційній будівлі в Болгарії, не можна вивішувати нічого, крім державного прапора Болгарії”.

Видання зазначає, що це була підготовлена акція, бо хтось знизу знімав на відео вчинок Стефанова. Чоловік, який знімав цю провокацію, підняв прапор з проїжджої частини і відніс його на узбіччя вулиці, називаючи водночас український прапор “фашистським”.

Маргінальна партія МІР, очевидно, не має більше аргументів, окрім провокацій, щоб привернути до себе увагу. На виборах 2 жовтня 2022 року вона отримала лише 4 536 голосів (0,18%) виборців.

У публікації йдеться, що це вже не перший напад на український прапор, який майорить на фасаді мерії болгарської столиці.

5 травня 2022 року двоє молодиків з проросійської партії "Возраждане" (“Відродження”) скинули його вилами. Наступного дня прапор України знову вивісили.

За вивішування прапора України столична міська рада проголосувала майже через два місяці після російського вторгнення до України — 21 квітня 2022 року. Тоді ж були перейменовані території біля російського посольства. Одна з алей у цьому районі тепер називається Героїв України.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радєв заявив, що відправлення зброї до України схоже на "гасіння пожежі бензином". Також він закликав до миру між Україною та РФ.

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