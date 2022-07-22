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У Болгарії просто на пляж з відпочивальниками винесло фрагмент російської ракети

У Болгарії просто на пляж з відпочивальниками винесло фрагмент російської ракети

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У Болгарії просто на пляж з відпочивальниками винесло фрагмент російської ракети

На пляж у Болгарії винесло частину російської ракети від зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С1".

Знахідка вразила туристів на пляжі між містами Поморіє та Ахелой. Частину ракети винесло на пляж просто перед лежаками. 

Про це повідомляє болгарське видання Nova.bg.

Фото залишків міни миттєво розлетілося соцмережами. На місце події викликали поліцію.

За даними експертів, це моторний відсік російської зенітної ракети комплексу "Панцир-С1". Воно відділяється в польоті від самої ракети. Залишки не загрожують людям і не можуть вибухнути.

Слід зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії на узбережжях Болгарії виявили близько 30 знахідок, пов’язаних з бойовими діями. Лише одна з них була вибухонебезпечною.

Нагадаємо, через штормову погоду в Чорному морі може посилитися дрейфування ворожих мін. Внаслідок цього в пляжній зоні зросла небезпека відпочинку.

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