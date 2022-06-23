У Болгарії проєвропейський уряд відправили у відставку: прем'єр-міністр звинувачує Росію та мафію

У Болгарії проєвропейський уряд відправили у відставку: прем'єр-міністр звинувачує Росію та мафію

Очільник болгарського уряду обіцяв боротися з розгулом корупції в країні і різко виступив проти Росії після вторгнення в Україну.

У середу, 22 червня, болгарський парламент проголосував за вотум недовіри уряду Кирила Петкова, який було сформовано лише півроку тому. Прем'єр-міністр поклав за це відповідальність на Росію та організовану злочинність.

Про це повідомляє видання Politico.

Кирил Петков, зокрема, заявив, що покладає відповідальність за усунення його уряду на російського посла у Софії. Він також звинуватив Росію в чиненні тиску на парламент через її прихильників із партії "Возраждане".

"Я обіцяю, що ми продовжимо боротьбу за повернення країни, і одного разу ми матимемо Болгарію без ляльководів, без мафії — нормальну європейську країну", — прокоментував голосування в парламенті Петков, коли 123 із 239 депутатів проголосували проти його кабінету.

Формально вотум недовіри був викликаний виходом з парламентської коаліції однієї з невеликих партій через розбіжності щодо бюджету та "надто м'яку позицію" уряду щодо вступу до Євросоюзу Північної Македонії.

Петков має можливість створити нову парламентську коаліцію. Якщо це не вдасться, в Болгарії буде оголошено нові парламентські вибори – вже четверті від квітня 2021 року.

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Нагадаємо, раніше Болгарія дала першому секретарю російського посольства в Софії 72 години на те, аби він покинув країну, через причетність посадовця дипломатичного представництва РФ до шпигунства.

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