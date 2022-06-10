У Болгарії розшукують пілота загадкового літака, який порушив повітряний простір шести європейських країн: фото

Двомісний літак, який без дозволу пролетів через цілу Східну Європу, знайшли у Болгарії на приватному аеродромі на березі Чорного моря.

У четвер, 9 червня, на злітній смузі приватного аеропорту на північному сході Болгарії виявили двомоторний літак Beechcraft, через який напередодні піднімали в повітря винищувачі у двох країнах НАТО.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Двомісний старенький літак стояв уже накритий брезентом, але з іще гарячим двигуном. Слідів екіпажу не виявлено, його розшукує болгарська поліція.

За словами міністра внутрішніх справ Болгарії Бойка Рацикова, літак, ймовірно, вилетів із Литви, після чого пролетів над Польщею та Словаччиною і приземлився в Угорщині.

Вдруге літак піднявся у повітря в Угорщині, перетнув Румунію, ненадовго увійшов в повітряний простір Сербії та опинився у Болгарії в середу о 19.07 за місцевим часом.

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У літака не було плану польоту, транспондери були вимкнені, пілот не реагував на звукові повідомлення та візуальні сигнали. Підозрілий літак спочатку супроводжували угорські винищувачі, а в Румунії – румунські та американські літаки F-16 з авіабази Фетешти.

Болгарська прокуратура почала розслідування у справі.

Повітряний інцидент розслідує також НАТО, оскільки невеликий літак пролетів над повітряним простором кількох держав, які входять до Північноатлантичного альянсу.

“Повітряне командування НАТО може підтвердити, що літаки ВПС об’єднаних сил переслідували невеликий двомоторний літак, який влетів у повітряний простір НАТО 8 червня без затвердженого плану польоту та не відповідав на радіозапити. Під час польоту цей літак не вчинив ніякої ворожої чи небезпечної поведінки. Тому авіація ВПС не вжила жодних дій. Повітряне командування об’єднаних сил розглядає цей інцидент з нашими союзниками”, – сказав чиновник НАТО.

Нагадаємо, у середу, 8 червня, на півдні Каліфорнії розбився військовий літак MV-22B Osprey, який перебував у складі 3-го авіакрила морської піхоти США. Одразу після авіакатастрофи у ЗМІ з'явилася інформація, що на борту цього конвертоплана (літального апарата, який поєднує функції літака та гелікоптера) були боєприпаси із ядерними матеріалами.

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