У Болгарії "священник" з хрестом накинувся на кортеж Зеленського: ким виявився провокатор (відео)

Провокацію вчинив скандальний болгарський політик Атанас Стефанов, який відомий своєю симпатією до РФ і антиукраїнськими витівками.

У столиці Болгарії Софії скандальний політик маргінальної проросійської партії "Відродження" Атанас Стефанов, одягнувши на себе рясу, з хрестом у руках напав на кортеж Зеленського.

Про це передає болгарське видання Телеграф.

На опублікованому відео в Мережі, яке швидко підхопили російські пропагандистські пабліки, видно, як чоловік у рясі накинувся на кортеж президента Володимира Зеленського, який в'їхав до столиці Болгарії Софії. Пропагандисти одразу заявили, що це був православний болгарський священник, який "оголосив Зеленському анафему".

На відео він розмахує хрестом та кричить: "Анафема, анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи". Поліцейські зупинили його та відвели вбік.

Проте, як виявилося, на відео чоловік зовсім не має ніякого відношення до Церкви. Це скандальний болгарський політик Атанас Стефанов, який відомий своєю симпатією до РФ. Він також очолює болгарське громадське об'єднання "Друзі Росії".

Це не перша антиукраїнська провокація Стефанова. У березні цього року він викинув з балкона мерії Софії прапор України, вигукуючи "Геть із Болгарії фашистські українці".

Нагадаємо, що вчора, 6 липня, президент Зеленський відвідав Болгарію з офіційним візитом. Він прокоментував відмову Болгарії передати зброю України.

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