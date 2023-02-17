У Болгарії у вантажівці знайшли багато мертвих людей: що відомо про моторошний випадок

18 людей були мертвими, а 34 - доставлені в лікарню для лікування, серед них п’ятеро дітей.

Біля софійського села Локорсько, Болгарія, знайшли вантажівку з емігрантами із Афганістану. Частина із них були мертвими. За інформацією правоохоронців, вантажівка, яка нелегально перевозила іноземців, потрапила у ДТП.

Про це розповів директор Національної слідчої служби Борислав Сарафов, передає BGNES.

Стало відомо, що людей виявили у спеціальному схроні, який знаходився під перевезеною деревиною. У вантажівці перебувало декілька десятків афганці. 18 людей загинуло, а 34 - були доставлені в лікарню для лікування, серед них п’ятеро дітей. Вісім осіб, доставлених до лікарні, перебувають у тяжкому стані

"Ми взяли сліди, 16 фрагментів слідів ДНК. Тобто ми з’ясуємо, хто був за кермом вантажівки і хто в ній був. Я не сумніваюся, що ми з’ясуємо, хто є виконавцями цього злочину, цієї каналізаційної діяльності, яка призвела до загибелі 18 невинних люде", – сказав Сарафов.

Він зазначив, що наразі є затримані. Їм ще не висунули обвинувачення. Проводяться обшуки вдома у підозрюваних, які наразі затримані на 24 години .

Нагадаємо, у Південній Африці туристичний автобус зіткнувся з фургоном, загинули 20 людей.

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