У Болгарії українці не хочуть виселятися з приморських готелів: МЗС пропонує рішення

У Болгарії українці не хочуть виселятися з приморських готелів: МЗС пропонує рішення

Болгарія більше не пропонуватиме українським біженцям проживання в готелях першої лінії на Чорному морі.

У Болгарії українців, які втекли від війни, виселяють із комфортабельних готелів на Чорноморському узбережжі.

Про це повідомляє болгарська агенція ВТА.

Всі українці, яких наразі розміщують у готелях на Чорноморському узбережжі та яким нема де зупинитися, будуть тимчасово розміщені в буферних центрах у Сарафово та Єлхово, на південному сході Болгарії.

Болгарський уряд пояснює, що країна більше не може пропонувати проживання в готелях першої лінії на Чорному морі: "На самому початку цей захід був заявлений, як тимчасовий, і мав на меті дати час біженцям відновитися та стати на ноги".

"Як розвиватиметься ситуація далі, залежить від української громади в Болгарії", — зазначила болгарська віцепрем'єрка Калина Константинова.

Повідомляється, що українці саботували зусилля уряду з переселення їх із приморських готелів до державних баз відпочинку на гірських курортах вглиб країни.

У виданні повідомили, що від початку російської агресії до цієї країни в’їхали майже 300 тисяч українців, понад 110 тисяч зареєструвалися для тимчасового захисту.

Своєю чергою речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі УНН запевнив, що українці матимуть змогу і надалі безоплатно проживати в гуртожитках, волонтерських центрах.

"У зв'язку із початком туристичного сезону уряд Болгарії ухвалив рішення про переселення українських тимчасово переміщених осіб з готелів на узбережжі Чорного моря до альтернативних місць. Наші громадяни матимуть змогу і надалі безоплатно проживати в гуртожитках, волонтерських центрах та інших облаштованих місцях", - сказав Ніколенко.

За його словами, тим українцям, які вирішили залишитися в туристичних готелях, запропонують пільгові умови оплати вартості проживання.

Раніше повідомлялося, що в Бельгії українські біженці зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

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