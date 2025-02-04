У Болгарії українка зарізала двох власних дітей: подробиці шокувальної трагедії

У Болгарії українка зарізала двох своїх малолітніх дітей! Таку моторошну новину днями поширили місцеві ЗМІ. Тіла двох дітей знайшов їхній батько. У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення. Але на цьому все не закінчилось. За справу взялась прокуратура і те, що їм вдалося з’ясувати, просто не вкладається в голові.

Про це в ексклюзиві TSN.ua розповіла Людмила Труфин.

Українка зарізала власних дітей

Жахлива новина з Болгарії! Жінка українського походження, Ксенія Плачкова, стала підозрюваною у скоєнні моторошного злочину. Йдеться про вбивство двох її дітей — хлопчика та дівчинки. Трагедія трапилася минулої п'ятниці вранці в селі Вакарел. За попередніми відомостями, діти, віком 5 і 11 років, були знайдені мертвими в орендованому родиною будинку. Батько виявив тіла на горищі житла. Про це пише болгарське видання "Blitz". У дівчинки та хлопчика були численні ножові поранення в області шиї.

Що з’ясували правоохоронці

Правоохоронці швидко затримали підозрювану. З'ясувалося, що після вбивства жінка намагалася покінчити життя самогубством. Водночас близькі знайомі розповідають про сім'ю як про зразкову.

"Вони були прикладом для оточення. Діти займалися спортом, зокрема карате та балетом, батьки багато працювали"

Що відомо про родину

Відомо, що родина переїхала у село Вакарел з міста Ахелоя нещодавно. Батько працював на будівництві та в ресторанах, а мати – на кухні туристичного комплексу. Чоловік часто проводив час з дітьми. Вони ніколи не скаржилися на фінанси. Багато хто вважав, що вони біженці з України.

Що загрожує підозрюваній

Наразі розслідування веде прокуратура Софійського району. До справи залучили кримінального психолога. Ймовірно, жінка страждала від психічних порушень та казала про свій стан. З нею працюють психологи, щоб встановити, у якому стані українка вчинила злочин. Як пишуть журналісти, слідство має беззаперечні докази причетності матері до злочину. За попередньою інформацією, найближчим часом Ксенії Плачковій офіційно висунуть обвинувачення. Прокуратура клопотатиме про максимально суворий запобіжний захід — тримання під вартою. На момент підготовки цього випуску ні посольство України у Болгарії, ні МЗС не надавало жодної інформації про трагедію. Інформація базується виключно на даних місцевих болгарських ЗМІ.

Вбивство 9-річної дівчинки в Німеччині

На жаль, це не перший трагічний випадок, який трапився з українцями за кордоном. Нещодавно стали відомі нові подробиці жахливого вбивства маленької українки у Німеччині. Суд призначив довічне ув’язнення 37-річному чоловіку, якого визнали винним у вбивстві 9-річної української біженки Валерії. Про це пишуть європейські ЗМІ. Прокурор Карстен Шенфельд заявив, що про причетність підсудного громадянина свідчать аналізи даних мобільних телефонів, записів камер, а також слідів шин і ДНК на місці злочину. Судмедекспертиза виявила бруд у дихальних шляхах дівчинки, зокрема в трахеї та бронхах. Вона померла, задихнувшись.

На момент знайдення її тіла вона була мертвою вже кілька днів. Ба більше, вбивцею дівчинки виявився колишній її матері. Дев'ятирічна Валерія приїхала до Німеччини разом із мамою після початку російського вторгнення. А у червні минулого року підсудний вистежив дівчинку дорогою до школи та задушив. Потім втік до Праги, а через 11 днів його знайшли і екстрадували назад до Німеччини. Чоловік раніше був у стосунках із матір'ю Валерії, але за кілька днів до вбивства жінка його покинула, тож за версією слідства - злочин міг бути помстою.

Батько Валерії, який є військовим, заявив, що його доньку "по-звірячому вбили". Він розповів, що приїхав на суд, подолавши близько 2000 кілометрів і вимагав "максимально можливе" покарання для підсудного. Також чоловік докоряв собі, що не зміг краще захистити свою дитину. Адвокат засудженого визнав, що немає доказів, що за смерть дитини відповідальний хтось інший, а не його клієнт. Водночас він вважав, що вбивство вчинили без злого умислу, а тому просив призначити йому покарання за ненавмисне вбивство.

Що передувало

Нагадаю, що про зникнення 9-річної українки у Німеччині стало відомо 3 червня 2024 року. Мати забила на сполох після того, як Валерія не повернулася додому у звичний час. Дівчинка мала сісти на звичайний міський автобус, яким щодня їздила на навчання. Утім, до школи того дня вона так і не прийшла. Востаннє Валерію бачили близько 06:50 3 червня. Поліція оприлюднила фотографію та прикмети дитини, дані про її зріст та одяг у день зникнення. У повідомленні зазначалося, що дівчинка говорила "ламаною німецькою".

Пошукову операцію проводили як у Дебельні, так і в інших містах федеральної землі Саксонія, а також за межами Німеччини — у Польщі та Чехії. Та вже за кілька днів пошуків у лісосмузі неподалік від дому, де жила маленька українка, знайшли тіло дитини, після розтину німецька поліція заявила – це таки 9-річна Валерія.

У поліції також розповіли деталі, що вбиту дитину виявили далеко від стежок у важкодоступній зоні з низькорослою рослинністю усього за 4 кілометри від дому, де жила родина. Згодом знайшлися і свідки, які чули, що з лісосмуги хтось благав про допомогу.

За перші дні пошуків німецькі правоохоронці опитали понад 400 громадян та перевірили місцеперебування осіб, які раніше сиділи за ґратами за вчинення сексуальних злочинів. Крім цього, правоохоронці почали розслідування і проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках і що дитина так і не з’явилася у школі, про це там не сказали одразу навіть матері.

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Нагадаємо, у Болгарії девʼятирічна Валерія зникла 3 червня – вона вийшла з дому, щоб сісти на автобус до школи, але так там і не зʼявилася. Тіло дівчинки знайшли неподалік дому в лісі лише через 10 днів.

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