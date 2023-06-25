У Болгарії знову стався вибух на складі зі зброєю бізнесмена, який 2014-го постачав її Україні

У Болгарії поблизу міста Карнобат стався вибух на складі озброєнь компанії бізнесмена Еміліяна Гебрева, який від 2014 року постачав зброю до України.

Про це передають балканська служба "Радіо Свобода" і болгарське видання "БТА".

За словами місцевих мешканців, було кілька надзвичайно сильних вибухів. Цю інформацію підтвердили в обласному управлінні МВС у Бургасі. Після вибухів на складі боєприпасів спалахнула пожежа.

Гебрев назвав інцидент "незрозумілим", оскільки на згорілому складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі.

"Я не можу сказати, які причини", – додав він.

Інші вибухи

Також Гебрев сказав, що досі не має інформації від прокуратури щодо версії про вибухи на його складах минулого літа.

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Нагадаємо, що наприкінці липня 2022 року на одному зі складів Гебрева також стався вибух. Тоді він заявив, що, швидше за все, це був умисний підпал. Розслідування ще триває.

2014 року на одному із складів боєприпасів бізнесмена у Чехії також стався вибух. Офіційно чеська влада вважає причетною до вибуху двох громадян РФ — скандальновідомих Олександра Петрова та Руслана Боширова. За версією слідства, вони представилися потенційними покупцями та попросили доступ до закритої ділянки складу на період із 13 по 17 жовтня 2014 року. Сам вибух стався 16 жовтня.

Отруєння

28 квітня 2015 року Еміліян Гебрев після вечері з партнерами відчув себе погано та був госпіталізований. Він впав у кому, з якої вийшов лише за місяць. 1 травня було порушено кримінальну справу щодо замаху на вбивство. 4 травня його сина також госпіталізували зі схожими симптомами. 28 травня була зроблена ще одна невдала спроба отруїти Гебрева, який вийшов з лікарні.

Ймовірно, Гебрев був отруєний речовиною, схожою на "Новачок", яким згодом були отруєні Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

Раніше Болгарія пояснила відмову приєднатись до закупівель боєприпасів для ЗСУ.