У Болгарії зафіксували перші випадки COVID-штаму "Омікрон": що відомо про хворих

У Болгарії зафіксували перші випадки COVID-штаму "Омікрон": що відомо про хворих

Головний санітарний лікар Болгарії попередив, що COVID-штам "Омікрон" незабаром стане домінантним на території країни.

У Болгарії в неділю, 2 січня, підтвердили перші на території країни випадки високотрансмісивного штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це із посиланням на головного санітарного лікаря країни Ангела Кунчева повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що новий варіант коронавірусу виявили у дванадцятьох людей, одинадцятеро з яких є жителями Софії. Усі хворі мають легкі симптоми і не потребують госпіталізації.

За словами Кунчева, семеро хворих на "Омікрон" не мали щеплення проти коронавірусної інфекції, тоді як ще п'ятеро вважаються повністю вакцинованими.

Головний санітарний лікар Болгарії також попередив, що "Омікрон" продовжить поширюватися територією країни і незабаром стане домінантним COVID-штамом.

Республіка Болгарія з усього третиною повністю вакцинованого проти коронавірусу населення має найнижчий рівень щеплення серед 27 держав-членів Європейського союзу.

Від початку пандемії в семимільйонній балканській країні зареєстрували 748 184 випадки захворювання на COVID-19, 30 983 з яких виявилися летальними. У неділю в Болгарії підтвердили 1 076 нових заражень коронавірусом і 28 пов'язаних зі вказаною інфекцією смертей.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.