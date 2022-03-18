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У Болгарії затримали колишнього прем'єр-міністра через розкрадання коштів ЄС

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У Болгарії затримали колишнього прем'єр-міністра через розкрадання коштів ЄС

Associated Press

Європейська прокуратура розслідує 120 випадків зловживань в цій країні.

Під час масштабної спецоперації болгарська поліція затримала колишнього прем'єр-міністра країни Бойка Борисова за підозрою у нецільовому використанні грошей Європейського Союзу. 

Про це повідомив пізно увечері 17 березня болгарський телеканал БНТ.

Також у цій справі було затримано колишнього міністра фінансів Владислава Горанова, колишню голову бюджетного комітету болгарського парламенту Менду Стоянову та колишню очільницю пресслужби уряду Севдаліну Арнаудову. 

© Associated Press
Associated Press

Розслідуванням займається Європейська прокуратура, яка розглядає 120 випадків зловживань у Болгарії.

Борисов був прем'єр-міністром Болгарії з невеликою перервою від 2009 до 2021 року. Його партія ГЕРБ є членом Європейської народної партії.

“Немає нікого понад законом”, – написав з цього приводу у Facebook чинний прем’єр-міністр країни Кирило Петков.

Нагадаємо, раніше міністра оборони Болгарії Стефана Янева відправили у відставку після скандального висловлювання про війну в Україні.

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