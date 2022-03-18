У Болгарії затримали колишнього прем'єр-міністра через розкрадання коштів ЄС

У Болгарії затримали колишнього прем'єр-міністра через розкрадання коштів ЄС

Європейська прокуратура розслідує 120 випадків зловживань в цій країні.

Під час масштабної спецоперації болгарська поліція затримала колишнього прем'єр-міністра країни Бойка Борисова за підозрою у нецільовому використанні грошей Європейського Союзу.

Про це повідомив пізно увечері 17 березня болгарський телеканал БНТ.

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Також у цій справі було затримано колишнього міністра фінансів Владислава Горанова, колишню голову бюджетного комітету болгарського парламенту Менду Стоянову та колишню очільницю пресслужби уряду Севдаліну Арнаудову.

Associated Press

Розслідуванням займається Європейська прокуратура, яка розглядає 120 випадків зловживань у Болгарії.

Борисов був прем'єр-міністром Болгарії з невеликою перервою від 2009 до 2021 року. Його партія ГЕРБ є членом Європейської народної партії.

“Немає нікого понад законом”, – написав з цього приводу у Facebook чинний прем’єр-міністр країни Кирило Петков.

Нагадаємо, раніше міністра оборони Болгарії Стефана Янева відправили у відставку після скандального висловлювання про війну в Україні.

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