У Болгарії опублікували результати виборів: хто здобув перемогу

Прапор Болгарії / © pixabay.com

Центральна виборча комісія Болгарії завершила підрахунок 100% голосів на парламентських виборах. Перемогу здобула новостворена партія «Прогресивна Болгарія», яку очолює проросійський політик та експрезидент Румен Радев.

Про це свідчать результати голосування, опубліковані на офіційному сайті болгарської Центральної виборчої комісії.

Результати голосування

За офіційними даними, політсила Радева отримала 44,59% голосів виборців, що дозволяє їй претендувати на формування монобільшості або домінуючої коаліції. Прозахідні сили опинилися у значному відриві від лідера перегонів:

Друге місце посів блок ГЕРБ–СДС із результатом 13,3%.

Третю позицію зайняв блок «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія», набравши 12,6% голосів.

Окрім трійки лідерів, до законодавчого органу Болгарії проходять:

Ліберальна партія «Рух за права і свободи» (ДПС) — 7,1%.

Проросійська партія «Відродження» — 4,2%.

Нагадаємо, 19 квітня у Болгарії проходили парламентські вибори, де лідирував проросійський кандидат Румен Радєв. Його перемога може змінити курс країни щодо України та ЄС.

Також ми писали, що партія проросійського колишнього президента Болгарії Румена Радева має всі шанси легко виграти парламентські вибори.

До слова, перед виборами до парламенту експрезидент Румен Радєв пообіцяв болгарам «покласти край спіралі слабких, недовговічних урядів» та викорінити корупцію.