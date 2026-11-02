ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

У Болгарії проросійська Йотова перемагає на виборах президента: які результати

Після опрацювання понад 92% протоколів Іліяна Йотова випереджає проукраїнського кандидата Андрея Гюрова майже на 18 відсоткових пунктів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Прапор Болгарії

Прапор Болгарії / © pixabay.com

На президентських виборах у Болгарії за попередніми результатами перемагає проросійська кандидатка Іліяна Йотова. Її суперник, прозахідний і проукраїнський політик Андрей Гюров, посідає друге місце.

Про це повідомляє БНТ із посиланням на дані Центральної виборчої комісії Болгарії.

Станом на 02:00 після опрацювання 92,39% протоколів Йотова та кандидат у віцепрезиденти Кирил Вилчев отримали 57,36% голосів. За Гюрова та його партнера Георгія Кандева проголосували 39,68% виборців.

Варіант «Не підтримую нікого» обрали 2,96% учасників голосування. Другий тур виборів відбувся 1 листопада.

Йотова, яка наразі виконує президентські обов’язки, є соратницею прем’єра Румена Радева. Як пояснювала «Європейська правда», вона асоціюється з його політичною силою «Прогресивна Болгарія» та її курсом щодо України й західних партнерів.

Її опонент Гюров представляє євроатлантичну та проукраїнську опозицію за підтримки коаліції «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». Навесні, коли він виконував обов’язки прем’єра, Болгарія підписала безпекову угоду з Україною.

Програма Гюрова передбачає тіснішу співпрацю з партнерами в ЄС і НАТО та активнішу протидію російській загрозі.

Нагадаємо, що раніше прем’єр Болгарії зробив несподівану заяву про домовленості Трампа й Путіна

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie