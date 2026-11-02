У Болгарії проросійська Йотова перемагає на виборах президента: які результати

Прапор Болгарії / © pixabay.com

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На президентських виборах у Болгарії за попередніми результатами перемагає проросійська кандидатка Іліяна Йотова. Її суперник, прозахідний і проукраїнський політик Андрей Гюров, посідає друге місце.

Про це повідомляє БНТ із посиланням на дані Центральної виборчої комісії Болгарії.

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Станом на 02:00 після опрацювання 92,39% протоколів Йотова та кандидат у віцепрезиденти Кирил Вилчев отримали 57,36% голосів. За Гюрова та його партнера Георгія Кандева проголосували 39,68% виборців.

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Варіант «Не підтримую нікого» обрали 2,96% учасників голосування. Другий тур виборів відбувся 1 листопада.

Йотова, яка наразі виконує президентські обов’язки, є соратницею прем’єра Румена Радева. Як пояснювала «Європейська правда», вона асоціюється з його політичною силою «Прогресивна Болгарія» та її курсом щодо України й західних партнерів.

Її опонент Гюров представляє євроатлантичну та проукраїнську опозицію за підтримки коаліції «Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». Навесні, коли він виконував обов’язки прем’єра, Болгарія підписала безпекову угоду з Україною.

Програма Гюрова передбачає тіснішу співпрацю з партнерами в ЄС і НАТО та активнішу протидію російській загрозі.

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Нагадаємо, що раніше прем’єр Болгарії зробив несподівану заяву про домовленості Трампа й Путіна

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