У Болгарії проросійський експрезидент лідирує у передвиборчих рейтингах — що обіцяє
У Болгарії експрезидент Румен Радев лідирує у передвиборчих рейтингах, обіцяючи боротьбу з корупцією.
У Болгарії колишній президент, якого називають проросійським політиком, Румен Радев очолив передвиборчі рейтинги напередодні парламентських виборів, зробивши акцент на боротьбі з корупцією.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляють джерела, голосування відбудеться 19 квітня на тлі багаторічної політичної нестабільності та частих змін урядів.
Що відомо про Радева
Країна вже кілька років перебуває у стані політичної кризи, а довіра до політичних інституцій суттєво знизилася.
Радев, який раніше обіймав посаду президента Болгарії, позиціонує себе як політик, здатний подолати корупцію та вплив «олігархічних кіл». Його підтримують переважно виборці з сільських регіонів та старше покоління.
Водночас експерти звертають увагу на його проросійську риторику, яка може вплинути на зовнішню політику країни, зокрема у відносинах з ЄС та Україною.
Політик раніше критикував рішення про вступ Болгарії до єврозони та укладення безпекових домовленостей із Києвом, заявляючи про необхідність відновлення діалогу з Росією.
Попри лідерство в опитуваннях, аналітики зазначають, що партії Радева може не вистачити підтримки для одноосібної більшості, тож імовірним є формування коаліційного уряду, що може пом’якшити його політичний курс.