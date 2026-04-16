Румен Радев

У Болгарії колишній президент, якого називають проросійським політиком, Румен Радев очолив передвиборчі рейтинги напередодні парламентських виборів, зробивши акцент на боротьбі з корупцією.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляють джерела, голосування відбудеться 19 квітня на тлі багаторічної політичної нестабільності та частих змін урядів.

Що відомо про Радева

Країна вже кілька років перебуває у стані політичної кризи, а довіра до політичних інституцій суттєво знизилася.

Радев, який раніше обіймав посаду президента Болгарії, позиціонує себе як політик, здатний подолати корупцію та вплив «олігархічних кіл». Його підтримують переважно виборці з сільських регіонів та старше покоління.

Водночас експерти звертають увагу на його проросійську риторику, яка може вплинути на зовнішню політику країни, зокрема у відносинах з ЄС та Україною.

Політик раніше критикував рішення про вступ Болгарії до єврозони та укладення безпекових домовленостей із Києвом, заявляючи про необхідність відновлення діалогу з Росією.

Попри лідерство в опитуваннях, аналітики зазначають, що партії Радева може не вистачити підтримки для одноосібної більшості, тож імовірним є формування коаліційного уряду, що може пом’якшити його політичний курс.