ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Союзники Путіна лідирують на виборах у Болгарії: деталі

На парламентських виборах у Болгарії, які відбулись 19 квітня, лідирує політична сила колишнього президента Румена Радева.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Партія Румена Радева перемагає на виборах у Болгарії

Партія Румена Радева перемагає на виборах у Болгарії / © Associated Press

На виборах у Болгарії лідирує партія колишнього президента Румена Радева, свідчать результати екзитполів.

За результатами підрахунку 78,24% голосів вона отримала 44,48% підтримки.

Коаліція партій «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» піднялася на другу позицію — за неї свої голоси віддали 13,65% виборців, за проєвропейську «ГЕРБ» — 13,18%.

Нагадаємо, вибори цієї неділі стали вже восьмими в Болгарії за останні п’ять років.

Їх оголосили наприкінці минулого року на тлі масових протестів. Протести були спричинені бюджетом на 2026 рік, запропонованим у листопаді, а пізніше відкликаним. Він передбачав підвищення податків і соціального забезпечення для працівників приватного сектору, а також підвищення зарплат і державних витрат. Уряд відмовився від нього, але протести вже переросли у вимоги відставки та радикальної зміни моделі управління в Болгарії.

19 січня Радев пішов у відставку — заради створення власної партії та участі у парламентських виборах. Він є євроскептиком і виступає проти військової допомоги Україні.

Попри перевагу, для формування уряду Радеву, ймовірно, доведеться шукати союзників, адже самостійно забезпечити парламентську більшість його політична сила не зможе.

Дата публікації
Кількість переглядів
379
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie