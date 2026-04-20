Союзники Путіна лідирують на виборах у Болгарії: деталі

Партія Румена Радева перемагає на виборах у Болгарії / © Associated Press

На виборах у Болгарії лідирує партія колишнього президента Румена Радева, свідчать результати екзитполів.

За результатами підрахунку 78,24% голосів вона отримала 44,48% підтримки.

Коаліція партій «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія» піднялася на другу позицію — за неї свої голоси віддали 13,65% виборців, за проєвропейську «ГЕРБ» — 13,18%.

Нагадаємо, вибори цієї неділі стали вже восьмими в Болгарії за останні п’ять років.

Їх оголосили наприкінці минулого року на тлі масових протестів. Протести були спричинені бюджетом на 2026 рік, запропонованим у листопаді, а пізніше відкликаним. Він передбачав підвищення податків і соціального забезпечення для працівників приватного сектору, а також підвищення зарплат і державних витрат. Уряд відмовився від нього, але протести вже переросли у вимоги відставки та радикальної зміни моделі управління в Болгарії.

19 січня Радев пішов у відставку — заради створення власної партії та участі у парламентських виборах. Він є євроскептиком і виступає проти військової допомоги Україні.

Попри перевагу, для формування уряду Радеву, ймовірно, доведеться шукати союзників, адже самостійно забезпечити парламентську більшість його політична сила не зможе.