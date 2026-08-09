У Болгарії вирують пристрасті через український дрон: що заявила президентка

Болгарія / © Associated Press

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У Болгарії не вщухають дискусії навколо безпілотника, який, ймовірно, пов’язаний з Україною та вибухнув у повітряному просторі країни поблизу Кардама. Президентка Болгарії Іляна Йотова заявила, що очікує на доповіді спецслужб для встановлення походження та обставин інциденту, а Міністерство закордонних справ країни викликало посолку України Олесю Ілащук.

Про це повідомляє Болгарське національне телебачення.

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За словами президентки Йотової, необхідно «максимально достовірно з’ясувати, яким саме був дрон», що вибухнув поблизу Кардама. Вона додала, що начальник Генштабу Болгарії підтримує зв’язок з українськими та румунськими партнерами.

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«Ми максимально зацікавлені в тому, щоб розслідування було всебічним», — сказала болгарська президентка.

Водночас вона заявила про необхідність посилення можливостей своєї країни із протидії безпілотникам і підтримки вітчизняних виробників дронів та антидронових систем.

Йотова також закликала до посилення міжнародного дипломатичного тиску для недопущення ескалації у Чорному морі. Вона заявила, що, на її думку, російсько-український конфлікт не має військового рішення, а подібні інциденти вже фіксувалися в інших країнах регіону та східного флангу НАТО.

При цьому президентка Болгарії наголосила, що безпека громадян має бути пріоритетом, а інцидент не повинен ставати інструментом політичних маніпуляцій.

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Тим часом лідер проросійської партії «Відродження» Костадин Костадинов закликав владу пояснити, чи розглядатиме Софія можливість застосування статті 5 Північноатлантичного договору через нібито «атаку з боку України». Він також поставив під сумнів інформацію про один безпілотник, посилаючись на відео, яке, за його словами, демонструє два дрони над Девнею.

На тлі інциденту болгарське МЗС викликало посолку України Олесю Ілащук. У відомстві повідомили, що зустріч відбудеться в понеділок, оскільки дипломатка наразі перебуває за межами Болгарії.

Нагадаємо, безпілотник, який 8 серпня вибухнув у Болгарії в районі колишнього пункту пропуску Кардам, найімовірніше, є дроном-приманкою «Майя». Речник МЗС України Георгій Тихий запевнив, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

Дрон, який виявили біля кордону Болгарії, міг втратити курс під впливом РЕБ.

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