У Болівії автобус із пасажирами впав у прірву: багато жертв

Автобус кілька разів перекинувся на дорозі та впав у гірську ущелину.

На сході Болівії 30 грудня пасажирський автобус упав у гірську ущелину, в результаті чого щонайменше 11 осіб загинули та 28 дістали поранення.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Автобус прямував до міста Сайпіна з міста Санта-Крус, і вийшов у рейс у четвер. У салоні автобуса перебували 39 пасажирів.

Деякі з постраждалих розповіли місцевим ЗМІ, що автобус кілька разів перекинувся на дорозі, коли впав в ущелину. При цьому декілька людей вилетіли із салону. Поранених госпіталізували, причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, на північному заході Іспанії автобус впав з мосту в річку. За останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей.

А у Єгипті автобус впав у канал у районі дельти річки Ніл. У результаті загинула 21 людина. Серед загиблих - троє дітей.

На Прикарпатті у ДТП постраждали 14 людей

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