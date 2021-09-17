На висоті 6 тисяч метрів: у Болівії жінки влаштували футбольний матч на засніженій вершині гори

Для гри вони вбралися у національні спідниці.
Ганяли м'яча на вершині гори. Болівійські жінки влаштували футбольний матч на висоті майже 6 тисяч метрів.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 вересня.
Учасниці - представниці древньої спільноти Аймара, їх ще називають Чолітас. Для матчу вирішили не зраджувати власним традиціям і вбралися у національні спідниці зі спеціальними накидками. Ворота зробили із альпіністського спорядження.
Гра тривала усього 20 хвилин й увесь цей час сильно сніжило. Але завершити матч відчайдушним футболісткам це не завадило.