На висоті 6 тисяч метрів: у Болівії жінки влаштували футбольний матч на засніженій вершині гори

Для гри вони вбралися у національні спідниці.

Ганяли м'яча на вершині гори. Болівійські жінки влаштували футбольний матч на висоті майже 6 тисяч метрів.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 вересня.

Учасниці - представниці древньої спільноти Аймара, їх ще називають Чолітас. Для матчу вирішили не зраджувати власним традиціям і вбралися у національні спідниці зі спеціальними накидками. Ворота зробили із альпіністського спорядження.

Гра тривала усього 20 хвилин й увесь цей час сильно сніжило. Але завершити матч відчайдушним футболісткам це не завадило.

Новини світу: болівійські жінки влаштували футбольний матч на вершині гори

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання