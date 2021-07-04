У бортпровідника під час польоту стався інсульт: пасажирський літак екстрено посадили в московському аеропорту "Домодєдово"

У бортпровідника під час польоту стався інсульт: пасажирський літак екстрено посадили в московському аеропорту "Домодєдово"

Повітряне судно летіло з Копенгагена в єдиний аеропорт Сингапуру.

Пасажирський літак компанії Singapore Airlines, що летів з Данії до Сингапуру, в неділю, 4 липня, екстрено сів в московському аеропорту Домодєдово. Причиною стало погіршення самопочуття у бортпровідника - у нього діагностували інстульт.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело.

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Уточнюється, що Airbus A-350 виконував рейс з Копенгагена до Сингапуру. Лайнер мав пролетіти повітряний простір Росії транзитом. Однак командир судна повідомив диспетчерам про погане самопочуття у одного з членів екіпажу, і вони запропонували йому змінити курс і посадити літак в Москві.

В результаті лайнер приземлився в Домодєдово, де стюарда чекала бригада реаніматологів. Лікарі діагностували у нього інсульт і госпіталізували.

Нагадаємо, вантажний Boeing 737 2 липня сів на воду біля Гонолулу, що поблизу Гавайських островів. Причина аварії літака - несправність двигуна.

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