У Ботсвані знайшли алмаз-рекордсмен, який може стати третім за величиною в світі (фото)

Його знайшла на руднику Джваненг, на півночі Ботсвани, алмазна компанія Debswana, яка належить місцевому уряду і найбільшій у світі алмазодобувній компанії De Beers.

Алмаз вагою у чверть кілограма нещодавно виявили в Ботсвані. Раніше в країні знайшли унікальний алмаз вагою 1109 каратів. Його назвали Lesedi La Rona і продали за рекордні 53 мільйони доларів.

За інформацією пресслужби уряду країни, камінь, який знайшли на початку місяця, але публіці презентували тільки зараз, важить 1098,3 карата (219,6 грама).

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"Виручка від продажу алмазів піде на національний розвиток країни", - підкреслили чиновники.

Зазначимо, що перше місце в рейтингу найбільших алмазів усе-таки за легендарним Куллінаном вагою 3106 каратів. Його виявили в ПАР в 1905 році, а потім подрібнили. Деякі частини Куллінана прикрашають корону британської монаршої родини.

А тим часом до невеликого селища Ква Хлаті в Південній Африці з'їхалася понад тисяча мисливців за дорогоцінним камінням. Сталося це, коли тамтешній селянин знайшов на полі прозорий камінь, схожий на алмаз. З'ясувати, чи справді знахідка - це дорогоцінні алмази, має державний концерн. Його експерти вже вирушиили на поле збирати зразки та обіцяють звіт найближчим часом.

Новини світу: у Ботсвані виявили третій за розміром алмаз

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