У Ботсвані знайшли алмаз-рекордсмен, який може стати третім за величиною в світі (фото)

Його знайшла на руднику Джваненг, на півночі Ботсвани, алмазна компанія Debswana, яка належить місцевому уряду і найбільшій у світі алмазодобувній компанії De Beers.
Алмаз вагою у чверть кілограма нещодавно виявили в Ботсвані. Раніше в країні знайшли унікальний алмаз вагою 1109 каратів. Його назвали Lesedi La Rona і продали за рекордні 53 мільйони доларів.
За інформацією пресслужби уряду країни, камінь, який знайшли на початку місяця, але публіці презентували тільки зараз, важить 1098,3 карата (219,6 грама).
"Виручка від продажу алмазів піде на національний розвиток країни", - підкреслили чиновники.
Зазначимо, що перше місце в рейтингу найбільших алмазів усе-таки за легендарним Куллінаном вагою 3106 каратів. Його виявили в ПАР в 1905 році, а потім подрібнили. Деякі частини Куллінана прикрашають корону британської монаршої родини.
А тим часом до невеликого селища Ква Хлаті в Південній Африці з'їхалася понад тисяча мисливців за дорогоцінним камінням. Сталося це, коли тамтешній селянин знайшов на полі прозорий камінь, схожий на алмаз. З'ясувати, чи справді знахідка - це дорогоцінні алмази, має державний концерн. Його експерти вже вирушиили на поле збирати зразки та обіцяють звіт найближчим часом.