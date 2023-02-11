У Бразилії блискавка влучила в статую Христа-Спасителя: чи є це "передвісником" катастроф у світі (фото)

Фахівці запевняють, що таке явище є досить поширеним і не потрібно тут шукати містичного.
В Ріо-де-Жанейро, Бразилія, ввечері 10 лютого блискавка влучила у статую Христа-Спасителя.
Про це повідомляє бразильський фотограф, який опублікував моторошні, але водночас захопливі кадри.
Втім, як пише Wonders of the world, що таке явище є досить поширеним. За даними Бразильського інституту космічних досліджень, щороку на статую трапляється від 4 до 6 спалахів. У середньому удар - кожні 2-3 місяці, але під час сезону дощів це стається частіше. Автори статті нагадують, що статуя стоїть на одній з вершин, на висоті 710 метрів, на вершині граніту. Тому нормально, що вона регулярно отримує розрядки блискавки, підкреслює керівник групи атмосферної електрики в Інституті доктор Осмар Пінто.
Автори статті зауважують, статуя має громовідвод, який покриває верхню частину голови, утворюючи щось на зразок тернового вінка, а кабель тягнеться до руки. Тому не дивно, що вона притягує блискавку.
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