У Бразилії чоловік стрибнув в озеро, рятуючись від бджіл, але його загризли піраньї

У Бразилії чоловік стрибнув в озеро, рятуючись від бджіл, але його загризли піраньї

Друзі намагалися врятувати чоловіка.

У бразильському штаті Мінас-Жерайс 30-річного чоловіка з'їли піраньї, коли він намагався врятуватися від бджолиного рою.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

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Троє друзів ловили в озері рибу, коли раптово з'явився рій бджіл. Чоловіки злякалися і стрибнули в озеро, щоб врятуватися. Двоє з них благополучно попливли, а третій почав тонути. На жаль, друзі не змогли йому допомогти.

Рятувальники виявили тіло чоловіка в чотирьох метрах від берега.

Після того, як тіло витягли з озера, виявилося, що риби сильно його пошкодили - піраньї з'їли праву частину обличчя та інші частини тіла.

Розслідування має встановити, від чого саме помер чоловік - від укусів піраній чи утоплення.

Піранья - невелика м'ясоїдна риба з великим ротом і безліччю зубів. Її нижня щелепа трохи висунута вперед, зуби загнуті назад. Як правило, ці риби пересуваються великими зграями.

Нагадаємо, Ліза Ормундт з міста Декейтер, штат Джорджія, виявила у себе в будинку під стелею гігантську колонію бджіл, яка налічувала понад 100 тисяч комах. На допомогу їй прийшли професіонали, які зробили в стелі отвір і зібрали бджіл в спеціальний контейнер, щоб випустити на волю подалі від житлових будинків.

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