У Бразилії чоловік зірвався зі скелі і опинився на безлюдному острові: як він вижив

У Бразилії 51-річний чоловік зірвався зі скелі, коли відпочивав біля пляжу Грумарі. Течія віднесла його до безлюдного острова, де він виживав протягом пʼяти днів.

Чоловіка дивом врятували туристи, які помітили його.

Про це пише видання The Independent.

51-річний Нельсон Неді розповів, що 8 серпня милувався краєвидом на скелях, а потім хвиля віднесла його на безлюдний острів Палмас.

"Хвиля вдарила мене, і я більше нічого не бачив", — сказав Неді.

На острові він знайшов печеру, де спав вночі. А наступного дня натрапив на намет і ковдру, які залишили на острові рибалки. Також там були дві пляшки з водою та два лимони.

"Я їв лимони разом зі шкіркою, щоб нічого не витрачати", — розповів бразилець.

Чоловік намагався привернути увагу людей прапором, який зробив із ковдри, але безуспішно. Неді спробував допливти до назад, до пляжу Грумарі, але йому вдалося подолати лише половину шляху. Течія віднесла його на мілину і він знов опинився на острові.

Від голоду та спраги чоловік почав пити морську воду та їсти шматок деревного вугілля. Він побачив, як мавпи роблять те саме. Бразилець пошкодував про це рішення.

"Воно ще більше висушило рот і застрягло в зубі", — сказав він.

Згодом біля острова зʼявилися туристи, які каталися на гідроциклах. Вони помітили Неді. Вони сповістили владу, і на острів направили рятувальний гелікоптер.

Нельсона Неді доправили до лікарні в Барра-да-Тіжука і виписали пізніше того ж дня.

Нагадаємо, що троє кубинців провели місяць на безлюдному острові, харчуючись кокосами та щурами.

SOS на піску: як троє моряків врятувалися на безлюдному острові посеред Тихого океану

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