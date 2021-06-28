У Бразилії чотири мільйони людей не повернулися за другим щепленням від коронавірусу

У Бразилії чотири мільйони людей не повернулися за другим щепленням від коронавірусу

У країні чи не щодня реєструють від 50 до 100 тисяч нових заражень COVID-19.

У Бразилії понад 4,1 млн громадян станом на 1 червня не повернулися для другого щеплення від COVID-19. Це майже 16% тих, хто має право на другу дозу.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що бразильці відмовилися від повної вакцинації з низки причин. Однією з них є затримка доставки матеріалів з Китаю, необхідних для вакцинації препаратом CoronaVac від компанії Sinovac.

Інша причина полягає в тому, що дехто вважає достатнім захист однієї дози вакцини, що суперечить рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Багатьом із цих людей, ймовірно, доведеться знову вакцинуватися першою дозою, - вважає Лігія Байя з Федерального університету Ріо-де-Жанейро. - А поки випадки (заражень. - Ред.) не зменшаться".

Як повідомлялося, 19 червня жителі понад двадцяти міст Бразилії вийшли на антиурядові протести, оскільки кількість пов'язаних із COVID-19 смертей перевищила пів мільйона.

У країні з населенням майже 213 мільйонів людей чи не щодня реєструють від 50 до 100 тисяч нових заражень COVID-19 і до двох тисяч смертей від ускладнень інфекції.

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Президент Бразилії Жаїр Болсонару неодноразово відмовлявся від введення локдауну в країні, наголошуючи на шкоді для бізнесу.

Критики кажуть, що просування Болсонару відповідних ідей і спростованих методів лікування, зокрема гідроксихлорохіну, сприяли різкому збільшенню числа загиблих і млявій кампанії вакцинації, під час якої було повністю щеплено менше 12% населення.

Як повідомлялося, президент Бразилії Жаїр Болсонару під час мотопробігу не дотримувався запроваджених обмежень. Його очікує штраф на суму майже 90 євро.

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