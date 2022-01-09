У Бразилії човни з туристами привалило шматком скелі: з'явилося моторошне відео

Скеля впала на 2 туристичні човни.

У Бразилії шмат скелі впав на прогулянкові човни, які дрейфували біля водоспаду на озері. Повідомляють, що відомо про шістьох загиблих і ще 20 зниклих безвісти.

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Про це пише видання Associated Press.

Ще 20 людей можуть бути зниклими безвісти, і зараз рятувальні служби намагаються встановити їхні особи. За словами місцевих чиновників, щонайменше 32 людини отримали поранення, хоча більшість з них виписали з лікарні вчора.

Трагедія сталася між містами Сан-Жозе-да-Барра і Капітоліо, звідки вийшли човни.

У пресслужбі штату Мінас-Жерайс повідомили , що пожежна служба направила на допомогу водолазів і гелікоптери. Губернатор Мінас-Жерайс Ромеу Зема надіслав повідомлення-співчуття через соціальні мережі.

URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy — O Tempo (@otempo) January 8, 2022

Нагадаємо, що в Житомирі з даху 9 поверху впала опалубка і розтрощила авто, яке їхало дорогою. За словами очевидців, в результаті НП ледве не загинула людина.

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