У Бразилії лікарі відрізали дитині хвіст із кулею на кінці (фото)

У Бразилії лікарі відрізали дитині хвіст із кулею на кінці (фото)

Операція минула успішно.

У бразильському місті Форталеза лікарі видалили хвіст у новонародженої дитини.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Немовля народилося з хвостом довжиною 10 сантиметрів, який закінчувався кулеподібним ущільненням. Ультразвукове дослідження показало, що відросток не пов'язаний з нервовою системою і позбавлений хрящів та кісток. Для його видалення була потрібна хірургічна операція.

mirror.co.uk

Медикам вдалося відрізати хвіст. Як з'ясувалося, куля на його кінці складалася з жиру та ембріональної сполучної тканини. У звіті зазначено, що відросток був рідкісною вродженою аномалією, природа якої погано вивчена.

Наразі вченим відомо близько 40 подібних випадків, перший із яких датується XIX століттям.

Нагадаємо, у Львові медики видалили 47-річному чоловіку 25-сантиметрову доброякісну пухлину печінки.

Читайте також:

Новини Полтавської області: чоловік не пускав лікарів до колишньої дружини у критичному стані

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання