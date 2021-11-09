У Бразилії лікарі відрізали дитині хвіст із кулею на кінці (фото)

Операція минула успішно.
У бразильському місті Форталеза лікарі видалили хвіст у новонародженої дитини.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Немовля народилося з хвостом довжиною 10 сантиметрів, який закінчувався кулеподібним ущільненням. Ультразвукове дослідження показало, що відросток не пов'язаний з нервовою системою і позбавлений хрящів та кісток. Для його видалення була потрібна хірургічна операція.
Медикам вдалося відрізати хвіст. Як з'ясувалося, куля на його кінці складалася з жиру та ембріональної сполучної тканини. У звіті зазначено, що відросток був рідкісною вродженою аномалією, природа якої погано вивчена.
Наразі вченим відомо близько 40 подібних випадків, перший із яких датується XIX століттям.
Нагадаємо, у Львові медики видалили 47-річному чоловіку 25-сантиметрову доброякісну пухлину печінки.
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