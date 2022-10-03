У Бразилії може з'явитися новий старий президент, якого звинувачували у корупції

Переможця президентських виборів у Бразилії визначатиме другий тур голосування. Після першого — лідирує кандидат від лівих сил, колишній очільник держави, який був засуджений через звинувачення у корупції.

У неділю, 2 жовтня, у Бразилії відбулися вибори президента країни, на яких жоден кандидат не набрав необхідних для перемоги понад 50 відсотків голосів.

Про це повідомляє CNN.

За результатами підрахунку понад 99% голосів, опублікованими Вищим виборчим судом Бразилії (TSE), лівий кандидат і колишній президент Луїс Інасіо “Лула” да Сілва отримав невелику перевагу над правим чинним президентом Жаїром Болсонару.

За "Лулу” (такою скороченою формою імені називають цього політика у Бразилії) віддали свої голоси 48,4% виборців, за Болсонару, якого часто називають “Трампом із тропіків”, - 43,2%.

Лула сказав журналістам у неділю ввечері в Сан-Паулу, що він упевнений у перемозі у другому турі виборів, який відбудеться 30 жовтня.

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Хоча в бюлетенях було загалом 11 кандидатів, у перегонах із самого початку домінували Лула та Болсонару, два титани бразильської політики.

67-річний Болсонару балотувався на переобрання від консервативної Ліберальної партії. Він проводив кампанію, обіцяючи збільшити видобуток корисних копалин, приватизувати державні компанії, знизити ціни на енергію та продовжувати виплачувати 600 бразильських реалів (близько 110 доларів США) щомісячної допомоги.

Його уряд відомий своєю підтримкою безжальної експлуатації землі в Амазонці, що призвело до рекордних показників вирубки лісів. Екологи попереджають, що на цих виборах на кону може бути майбутнє тропічних лісів.

Болсонару також зазнав широкої критики за те, що він не впорався з пандемією Covid-19. Понад 686 000 людей у Бразилії померли від вірусу.

76-річний Лула зосередив свою кампанію на тому, щоб усунути Болсонару з посади, і підкреслював свої минулі досягнення. У 2011 році він пішов із посади з рейтингом схвалення 90%, йому приписують те, що він позбавив мільйони бразильців від крайньої бідності завдяки програмі соціального забезпечення Bolsa Familia.

Лула обіцяв новий податковий режим, який дозволить збільшити державні витрати, покласти край голоду в країні, працювати над скороченням викидів вуглецю та вирубки лісів в Амазонці.

У 2017 році експрезидента засудили за корупцію та відмивання грошей за звинуваченнями, пов’язаними з масштабним розслідуванням щодо державної нафтової компанії Petrobras. Але просидів Лула менше двох років, суддя Верховного суду скасував вирок в березні 2021 року, відкривши йому шлях балотуватися в президенти вшосте.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський критично висловився про позицію нейтральності президента Бразилії Жаїра Болсонару у війні Росії проти України

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