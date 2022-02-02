У Бразилії під час будівництва метро обвалилася частина швидкісної дороги: відео

У Бразилії під час будівництва метро обвалилася частина швидкісної дороги: відео

Дивом називають те, що минулося без жертв.

У Бразилії будівництво метро ледь не завершилося катастрофою: на дорозі утворилася прірва.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 лютого.

Під час розкопування тунелю обвалилася велика частина швидкісної дороги. Рятувальники кажуть, дивом вдалося уникнути жертв. Ніхто із пів сотні будівельників, які були на місці обвалу, не постраждали.

Повністю відновити пошкоджену дорогу зможуть лише за кілька тижнів. Натомість тунель підземки, схоже, тепер доведеться прокладати в іншому місці. Причиною обвалу могли стати рясні дощі, які в регіоні не стихали вже кілька днів й забрали 24 життя.

У Бразилії через будівництво тунелю метро обвалилася частина швидкісної дороги | Новини світу

Як повідомлялося, Бразилія потерпає від численних зсувів, спричинених рясними дощами. Повідомляють про понад два десятки загиблих і сотні постраждалих. Лише за ці вихідні повені залишили без домівок близько пів мільйона родин.

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