У Бразилії спалахнули антиурядові протести, коли кількість жертв коронавірусу перевищила 500 тис.

У Бразилії щодня фіксують близько двох тисяч смертей і 100 тисяч заражень COVID-19.

У Бразилії в суботу, 19 червня, жителі понад двадцяти міст вийшли на антиурядові протести, коли кількість пов'язаних із COVID-19 смертей перевищила пів мільйона.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в центрі Ріо-де-Жанейро зібралися тисячі людей, які тримали прапори з гаслами "Забирайтеся з Болсонару", "500 тисяч смертей. Це його вина", "Уряд голоду і безробіття" тощо.

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"Бразилія переживає велику невдачу. Країна була зразковою для вакцинації у світі. У нас є широко визнані установи, але сьогодні ми перебуваємо в сумної ситуації", - сказала Ізабела Гулджор, 20-річна студентка, яка приєдналася до протесту.

Тим часом в Сан-Паулу протестувальники запустили в небо червоні кулі в пам'ять про жертв коронавірусу.

Подібні мітинги відбулися щонайменше в 22 штатах Бразилії, а також у Федеральному окрузі Бразиліа. "Їх просували ліві опозиційні партії, яких надихнули зниження рейтингу Болсонару в опитуваннях і передчуття президентської гонки в наступному році", - вказують у виданні.

Водночас у червні прихильники Болсонару також стали частіше виходити на вулиці, висловлюючи згоду з ініційованим ним скасуванням карантинних обмежень, і невдоволення тим, що локдаун завдав бізнесу шкоди.

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Критики кажуть, що просування Болсонару відповідних ідей і спростованих методів лікування, зокрема гідроксихлорохіну, сприяли різкому збільшенню числа загиблих і млявій кампанії вакцинації, під час якої було повністю вакциновано менше 12% населення.

У країні з населенням майже 213 мільйонів людей щодня реєструють близько 100 тисяч нових заражень COVID-19 і двох тисяч смертей від ускладнень інфекції.

Як повідомлялося, президент Бразилії Жаїр Болсонару під час мотопробігу не дотримувався запроваджених обмежень. Його очікує штраф на суму майже 90 євро.

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