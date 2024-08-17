У Бразилії ув'язнені вигадали курйозний метод втечі з тюрми: що вони вигадали

У виправному закладі в бразильському місті Форталеза два небезпечні злочинці намагалися втекти, переодягнувшись як жінки під час години побачень з родичами.

Про це написало видання Oddity Central.

Франсіско Атілу да Сілва та Карлос Антоніо да Сілва Олівейра спробували обдурити охоронців, одягнувши перуки, рожеві спідниці, білі футболки та використавши накладні груди. Вони планували злинути в натовпі жінок наприкінці години побачень, але їхній костюм не був достатньо переконливим, і вони були затримані.

Поліція Бразилії проводить розслідування, щоб з'ясувати, як ув'язнені змогли отримати жіноче вбрання і чи були у цьому замішані інші особи. Нагадуємо, що сприяння втечі з в'язниці карається тюремним ув'язненням від 6 місяців до 2 років. Франсіско та Карлос тепер ризикують отримати додаткове покарання і можливе подовження своїх термінів ув'язнення.

Нагадаємо, у Філадельфії злочинець спробував втекти з тюрми, сховавшись у сміттєвому баку, але застряг у сміттєвозі. Вибратися самостійно не зміг, тому рятувальникам довелося витягувати його через кілька годин важкої роботи.

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