У Бразилії внаслідок потужних паводків загинули майже два десятки людей, ситуація погіршується

У Бразилії внаслідок потужних паводків загинули майже два десятки людей, ситуація погіршується

"Кількість будинків, вулиць та міст, що повністю перебувають під водою, справді жахає", - розповів губернатор Баїї.

У Бразилії до 18 зросла кількість загиблих внаслідок паводків, викликаних проливними дощами у штаті Баїя.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що в неділю, 26 грудня, рятувальники підтвердили загибель 60-річного чоловіка, який потонув у річці на півдні штату. Ще 286 людей отримали поранення з початку злив, розповіли в Управлінні цивільного захисту Баїї.

Тим часом двоє людей вважаються зниклими безвісти. Ще 35 тисяч жителів постраждалих районів вимушено залишили свої будинки. Загалом стихія торкнулася понад 430,8 тисячі людей, і ситуація лише погіршується.

Так, у неділю кількість муніципалітетів, в яких оголошено надзвичайну ситуацію, зросла до 72. Відомо, що 58 із них через паводок перебувають у кризі.

"Це величезна трагедія, - сказав губернатор Руї Коста після обстеження постраждалих районів з літака. - Я не пригадаю нічого подібного за останній час у Баії. Кількість будинків, вулиць та міст, що повністю перебувають під водою, справді жахає".

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